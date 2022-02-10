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В США констатировали тупик по вопросу санкций против России

Иван Юминов

В мире
В США констатировали тупик по вопросу санкций против России
Фото: flickr/uscapitol

Глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес заявил, что рассмотрение законопроекта по санкциям против России зашло в тупик.

— Думаю, мы зашли в тупик, — рассказал политик.

Разногласия конгрессменов касаются вторичных санкций в отношении банков и «Северного потока — 2», уточнил он. Члены конгресса занимаются рассмотрением других возможностей, приводит слова Менендеса РИА Новости.

4 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры. Они согласовали дальнейшие шаги в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Стороны, как уточняется, выразили надежду на то, что Москва продемонстрирует конструктивную позицию в рамках «нормандского формата». Кулеба при этом поблагодарил Блинкена за «беспрецедентную» помощь со стороны США.

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на Украине и санкции против России. Лидеры, как уточняется, решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности.

Стороны сошлись во мнении, что союзникам следует донести до Москвы сигнал, в том числе о последствиях вторжения на Украину. Шольц и Джонсон договорились продолжить работу над всеобъемлющим пакетом санкций против России.

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