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Полиция увезла женщину из квартиры, где малышей оставили одних без еды и воды

Юлия Курганова

Происшествия
Полиция увезла женщину из квартиры, где малышей оставили одних без еды и воды
Фото: moscow-live

В Апрелевке в Московской области мать оставила без присмотра двух малолетних детей — одному ребенку три года, другому — три месяца. Малыши остались без еды и воды.

От дома, где проживает женщина с детьми, отъехал полицейский автомобиль. В нем находится, предположительно, мать малышей. Журналистам свою личность она не подтвердила, проигнорировав вопрос, сообщает РЕН ТВ.

Сосед Вячеслав сообщил, что мать детей и ее семья любят погулять и выпить. Часто у них в квартире устраиваются шумные сборища, которые он слышит через стену.

После оставления детей без еды и воды прокуратура начала проверку. Ведомство изучит родителей и определит причины и другие обстоятельства случившегося. К настоящему моменту детей у матери изъяли и доставили в больницу.

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