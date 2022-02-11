Глава USADA заявил, что Штаты могут привлечь к ответственности россиян по делу Валиевой

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Соединенные Штаты могут привлечь российских спортсменов к ответственности по «закону Родченкова» из-за положительной допинг-пробы у фигуристки Камилы Валиевой. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт.

— США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова», — цитирует Тайгарта журналист Кристин Бреннан на своей странице в Twitter.

«Закон Родченкова» предполагает, что власти США имеют право привлечь к ответственности спортсменов и тренеров из других стран. При этом они могут не быть американцами и никогда не бывать на территории Штатов.

В среду, 9 февраля, Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой. При этом не уточнялось, из-за чего конкретно возникла проблема. Однако из-за правил Всемирного антидопингового кодекса Валиева не может быть официально идентифицирована, так как ей нет 16 лет. В ряде СМИ сообщалось, что в организме фигуристки был обнаружен триметазидин.

Международное агентство тестирования 11 февраля сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у российской фигуристки Камилы Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат.

О том, что известно о допинг-скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».