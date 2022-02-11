Более 45 тысяч больничных дистанционно открыли в Москве пациентам с симптомами ОРВИ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице дистанционно открыли уже более 45 тысяч больничных листов для пациентов с симптомами ОРВИ. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

— В Москве за последние сутки пациентам с симптомами ОРВИ дистанционно открыли более тысячи больничных листов, а всего с 28 января — более 45 тысяч, — говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Там также отметили, что для закрытия больничного после ОРВИ или коронавируса теперь не нужно посещать поликлинику. Процедура осуществляется дистанционно. Закрытый больничный отправляется работодателю и появляется в электронной медицинской карте. Бумажные больничные с 1 января 2022 года в Москве не используются.

Мэр Москвы Сергей Собянин 11 февраля заявил, что в столице прошел пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон». По словам главы города, подъем заболеваемости, наблюдавшийся накануне в городе, обусловлен изменением методики подсчетов. В больницах также наблюдается снижение числа пациентов с этим диагнозом.

Он сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 позволяет увеличить объемы плановой помощи. Также активно помогают в борьбе с коронавирусом горячая линия «122», ежедневный видеомониторинг медицинских учреждений.

Кроме того, Сергей Собянин рассказал, что врачи будут посещать москвичей старше 65 лет на дому независимо от тяжести течения COVID-19.