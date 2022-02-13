МИД Канады временно приостановил работу в Киеве

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Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в субботу, 12 февраля, сообщила, что Канада временно приостанавливает работу своего посольства в Киеве. Данное решение было связано с ухудшением ситуации в плане безопасности.

Все операции будут перенесены во Львов, добавила она.

— Дипломатическое присутствие и активное участие Канады на Украине «продолжатся», — отмечается в опубликованном в Twitter сообщении главы канадского МИД.

Ранее в СМИ сообщили, что сотрудники российского посольства начали покидать территорию Украины. Это происходит на фоне объявленной некоторыми западными странами эвакуации собственных диппредставительств. На такое же развитие событий намекал и глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам своей встречи с коллегой из Великобритании Лиз Трасс.

Так, например, МИД Латвии 11 февраля призвал граждан покинуть Украину в ближайшее время, а МИД Великобритании попросил граждан воздержаться от поездок в страну. Также МИД Бельгии выпустил рекомендацию для своих граждан, согласно которой они должны покинуть территорию Украины.