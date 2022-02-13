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Валиева получила 26-й стартовый номер в короткой программе на Олимпиаде

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Валиева получила 26-й стартовый номер в короткой программе на Олимпиаде
Фото: vk/olympic_russia

Российская фигуристка Камила Валиева получила 26-й стартовый номер в жеребьевке короткой программы личного турнира Олимпийских игр в Пекине.

Отмечается, что эту программу участницы женских соревнований откатают во вторник, 15 февраля. Также россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова получили 28-й и 29-й номер соответственно.

11 февраля Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

В тот же день сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».

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