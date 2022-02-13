Соревнования по фристайлу на Олимпиаде перенесли из-за непогоды

сноубординг фристайл зимний спорт / Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Соревнования по фристайлу среди женщин в дисциплине «слоупстайл» перенесли на два часа из-за непогоды. Спортсменки должны были начать в 10:00 (05:00 по московскому времени).

Из-за непогоды квалификационный турнир начался в 07:00 по московскому времени. Всего в нем участвуют 27 спортсменок — из них две россиянки Анастасия Таталина и Ксения Орлова, передает «Спорт-Экспресс».

До этого глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что торжественное награждение фигуристов на Олимпиаде в Пекине состоится после завершения дела российской спортсменки Камилы Валиевой. Точная дата пока неизвестна.

4 февраля в Пекине начались XXIV зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.