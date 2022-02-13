В МОК ответили на вопрос о награждении фигуристов на Олимпиаде

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Торжественное награждение фигуристов на Олимпиаде в Пекине состоится после завершения дела российской спортсменки Камилы Валиевой. Точная дата пока неизвестна. Об этом в воскресенье, 13 февраля, заявил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

— Мы должны ждать, когда завершится процесс, не буду давать советов, что делать. Завтрашнее объявление только по поводу индивидуального турнира и старта (Валиевой) в нем. В остальном нам надо ждать окончания процесса (по делу Валиевой), он закончится на каком-то этапе позднее, — передает его слова РИА Новости.

До этого сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева получила 26-й стартовый номер в жеребьевке короткой программы личного турнира Олимпийских игр в Пекине.

Отмечается, что эту программу участницы женских соревнований откатают во вторник, 15 февраля. Также россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова получили 28-й и 29-й номер соответственно.

11 февраля Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

В тот же день сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».