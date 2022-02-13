WADA проведет расследование в отношении окружения Камилы Валиевой

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начнет расследование в отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой из-за ситуации с положительной допинг-пробой. Об этом сообщает Sports.ru.

До этого глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что торжественное награждение фигуристов на Олимпиаде в Пекине состоится после завершения дела российской спортсменки Камилы Валиевой. Точная дата пока неизвестна.

11 февраля Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

В тот же день сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».