Пожар на Ходынской улице в Москве потушили

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

ходынская 14 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали огонь в жилом здании по адресу Ходынская улица, дом 14. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По состоянию на 18:55 по московскому времени пожар был локализован, а в 19:08 — ликвидирован.

В общей сложности спасатели эвакуировали из горящего здания 10 человек, двое из которых — дети.

Информации о пострадавших не поступало, подытожили в ведомстве.

О возгорании в доме на Ходынской улице стало известно 13 февраля. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров.

3 февраля пожар произошел на юге Москвы на улице Новинки, дом 15. Возгорание было зафиксировано в 12-этажном жилом доме в межквартирном холле, в квартире и на балконе второго этажа. В ходе тушения пожара были спасены 12 человек. Среди них — трехмесячный ребенок.