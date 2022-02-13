Киев запросил встречу с РФ и со странами — участниками Венского документа в течение 48 часов
Власти Украины запросили встречу с Россией и государствами — участниками Венского документа в течение двух суток с целью рассмотрения вопроса о перемещении войск вдоль границы страны. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
— Мы просим о встрече с Россией и всеми государствами-участниками в течение 48 часов для обсуждения ее усиления и передислокации вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму, — написал министр на своей странице в Twitter.
24 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предпринимает определенные действия по перемещению войск на своей территории и никто не имеет права оспаривать эту суверенную возможность.
1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.
Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.
Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.