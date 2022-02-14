«Лучший папа»: Навка показала, как Песков катает дочку на «ватрушке»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Фигуристка Татьяна Навка любит проводить выходные активно и членов своей семьи призывает к этому же. В микроблоге олимпийская чемпионка опубликовала фото и видео, на которых запечатлела супруга Дмитрия Пескова во время прогулки с дочерью Надей.

Все происходит, скорее всего, рядом с особняком, где живет Навка с мужем. Песков покатал на «ватрушке» дочку, которая визжала от удовольствия. Сначала отец кружил свою наследницу, а потом побежал по дороге. Надя просила папу ускориться.

— Моменты, которые ты будешь помнить всю жизнь! — подписала фигуристка семейные кадры в Instagram.

Самой спортсменки на видео нет, она осталась за кадром. Песков на зимнюю прогулку облачился в лимонный пуховик-дутик, сочетав его с шапкой такого же оттенка. А Надю родители утеплили стильным и удобным комбинезоном с пестрым принтом.

Подписчики Навки пришли в восторг от милых кадров и засыпали семью комплиментами.

«Класс. С папой всегда хорошо!»; «Очень трогательно! Выходные с папой и мамой — самые лучшие!»; «Как мило!»; «Лучший папа», — оставили комментарии пользователи.

Навка в январе запечатлелась с мужем и дочкой возле елки. Она разместила на своей странице в соцсети Instagram кадр, на котором предстала с супругом Дмитрием Песковым и младшей дочкой Надей. Навка и наследница были облачены в шикарные платья цвета расплавленного золота. А отец семейства предстал в джемпере цвета марсала и серых брюках.