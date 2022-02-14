Депутат Рады заявил, что Запад ведет войну с Украиной

Фото: president.gov.ua

Война на Украине началась, но ведут ее именно страны Запада. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович.

— Все то, что сейчас делается в отношении нашей страны западными партнерами — рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения — это равно мощнейшим санкциям, — написал он в своем Facebook.

По словам Рабиновича, украинская экономика в ближайшую неделю может просто остановиться.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев запросил встречу с Москвой и государствами — участниками Венского документа в течение двух суток с целью рассмотрения вопроса о перемещении войск вдоль границы страны.

24 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предпринимает определенные действия по перемещению войск на своей территории и никто не имеет права оспаривать эту суверенную возможность.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.