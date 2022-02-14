Москвичам рассказали, по какому принципу называли станции столичной подземки

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Названия Московского метрополитена хранят в себе память о прошлых жителях города, характерных пейзажах столицы и истории русского языка. Об этом рассказала автор путеводителей по Москве Анна Демчикова.

О фамилиях жителей города может рассказать станция Таганско-Краснопресненской линии «Тушино» — название скрывает в себе историю о семье боярина Родиона, который спас московского князя Ивана Калиту от тверского войска. Внука Родиона местные называли Туша.

— Боярина прозвали Туша, а соседнюю деревню — Тушино, — уточнила Демчикова.

Станция «Жулебино» Таганско-Краснопресненской линии своим названием обязана боярину Алексею Остееву по прозвищу Жулеба.

— Какими именно авантюрами прославился Алексей Тимофеевич, за давностью лет неизвестно, но можно предположить, что он предприимчиво вел хозяйственные дела или ловко исполнял государеву службу, — подчеркнул руководитель экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.

Район и станция подземки «Зюзино» в свою очередь названы в честь опричника Ивана Грозного Василия Зюзина, добавил старший научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин.

Что касается городских пейзажей, то тут все намного проще. Например, станции «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии и Лихоборы Московского центрального кольца говорят о том, что раньше на их месте были глухие леса.

Об истории русского языка москвичам может рассказать станция «Планерная» Таганско-Краснопресненской линии — она находится рядом с местом, где в XX веке работал Авиационный клуб имени Чкалова, участники которого и занимались планерным спортом, уточнили на официальном сайте мэра города.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что на стенах станции «Сокольники» БКЛ начался монтаж металлических букв.