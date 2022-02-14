Путин встретится с Лавровым и Шойгу 14 февраля

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 14 февраля, встретится с министрами иностранных дел и обороны РФ Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Сегодня президент, помимо других встреч, встретится также с министром иностранных дел Лавровым, министром обороны Шойгу, — сказал представитель Кремля, чьи слова приводит РИА Новости.

13 февраля президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден более часа общались по телефону. Их разговор вышел сбалансированным и деловым. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, Соединенные Штаты искусственно раздувают эту тему, называют якобы точные даты начала вторжения и продолжают поставлять оружие Украине. Таким образом создаются предпосылки для провокаций со стороны ее вооруженных сил.

До этого, 7 февраля, в Москве прошла встреча Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Переговоры лидеров длились почти шесть часов. На пресс-конференции, которая прошла после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с Макроном прошли в деловом ключе. Он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.