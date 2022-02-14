«Отмечаем каждый день»: Песков рассказал о праздновании 14 февраля с Навкой

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Кремле каждый сам выбирает, как относиться ко Дню всех влюбленных. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, администрация президента в этот день продолжает работать в штатном режиме.

— Каждый в личном плане определяет свое отношение к этому празднику, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков добавил, что со своей супругой Татьяной Навкой он «отмечает этот праздник каждый день».

6 февраля Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка жестко отреагировала на реакцию украинских спортсменов после проката Камилы Валиевой в командном турнире на текущей Олимпиаде в Пекине.

Чемпионку возмутил поступок спортсменов из Украины, когда они не присоединились к всеобщим аплодисментам после проката Валиевой.

Навка в январе запечатлелась с мужем и дочкой возле елки. Она разместила на своей странице в соцсети Instagram кадр, на котором предстала с супругом Дмитрием Песковым и младшей дочкой Надей. Навка и наследница были облачены в шикарные платья цвета расплавленного золота. А отец семейства предстал в джемпере цвета марсала и серых брюках.