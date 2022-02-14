МИД раскрыл повестку предстоящих переговоров Лаврова и главы ОБСЕ Рау

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит 15 февраля в Москве с председателем ОБСЕ Збигневом Рау конфликт на востоке Украины. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России в понедельник, 14 февраля.

— Применительно к ситуации на Украине акцент будет сделан на работе контактной группы, координируемой ОБСЕ, необходимости прямого диалога Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта в целях полного и последовательного выполнения минского комплекса мер, — говорится в сообщении.

Москва, как уточняется, ждет от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ докладов о жертвах и разрушения гражданской инфраструктуры за период конфликта. Стороны обсудят и вопросы, касающиеся содействия ОБСЕ урегулированию конфликтов не только на востоке Украины, но и в Нагорном Карабахе и Приднестровье, отмечается на сайте МИД.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог по безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника — Франция, ФРГ и Польша — не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.

11 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС на письмо главы ведомства Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Увиливание от ответа, считает она, свидетельствует о том, что Запад не намерен признавать за собой обязательства, взятые по линиям Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ответы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга не содержат предметной реакции на вопрос, подчеркнула Захарова. Вместо этого Москве предложили вступить в диалог по укреплению безопасности, сетует дипломат.