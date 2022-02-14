«Любовь вечна и бессмертна»: Шаляпин поздравил покойную жену с Днем всех влюбленных

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Практически весь мир отмечает 14 февраля День всех влюбленных. Для многих этот праздник — лишний повод выразить любовь своей второй половинке. Но для певца Прохора Шаляпина праздник стал в этом году скорее трагичным. Осенью 2021 года умерла его жена — миллионерша Татьяна Дэвис. Именно ей артист посвятил пост в Instagram в этот праздник.

— Танюша, дорогая, с Днем всех влюбленных! Я постоянно чувствую твою любовь и тепло твоей души, хотя тебя уже нет в этом мире, — подписал певец серию совместных с супругой архивных снимков.

Шаляпин добавил, что со временем исчезнет все, кроме любви.

— Останется только любовь. Она вечна и бессмертна. Она внутри нас. Она и есть Бог — суть всего и главный смысл нашего бытия. Берегите любовь в себе, цените тех, кто вас любит. Это наше спасение и наша единственная надежда на пути к Богу! С праздником Любви, — написал он.

Поклонники Шаляпина выразили артисту искренние соболезнования и поддержали его. Некоторые комментаторы также выразили надежду, что он сумеет пережить эту трагедию и избавиться от тяжелого душевного гнета.

«Каждый раз ножом по сердцу! Такая красивая, и жить бы и радоваться»; «Прохор, какие замечательные слова! Спасибо Вам»; «Она смотрит на тебя с небес! С праздником, Прохор! У тебя все будет хорошо»; «Молодец, что поздравил ее. Красивая пара была», — поддержали певца его подписчики.

В конце июля 2021 года стало известно, что Прохор Шаляпин сыграл свадьбу с 42-летней миллионершей Татьяной Клаудией Дэвис. Но их счастье длилось недолго. Вскоре после свадьбы супруга певца заразилась коронавирусом и попала в больницу. 30 сентября стало известно, что она скончалась.

Позже стало известно, что состоятельная дама успела подарить ему четыре квартиры в Москве стоимостью 70 миллионов рублей. Сам Шаляпин заявил, что не собирается возвращать недвижимость родственникам жены.