Пентагон приветствовал позицию Лаврова по кризису на Украине

Фото: Пресс-служба Госдумы

США приветствуют позицию главы МИД России Сергея Лаврова по поводу дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в понедельник, 14 февраля.

— Мы хотели бы, чтобы ситуация развивалась по такому пути. Это заслуживает одобрения, — рассказал военный.

При этом Кирби уточнил, что российские военные якобы стали наращивать силы на границе с Украиной, отмечает CNN.

4 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог о безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша) не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.