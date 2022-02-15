Глава Федерации лыж Норвегии извинился перед Вяльбе за журналистов

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Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте сообщил, что извинился перед президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе за поведение норвежских журналистов.

— Я сказал, что понимаю ее разочарование. Сожалею, что радость от замечательной победы была омрачена этим. Я сказал Вяльбе, что с большим уважением отношусь к достижениям Большунова, — сказал он изданию Abc Nyheter.

9 февраля сообщалось, что Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским средствам массовой информации из-за негативной новости о победе Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Китае. Она добавила, что «недоумки» захотели сделать резонанс и перебить таким образом в СМИ свой проигрыш в гонке.

После победы российского спортсмена норвежское СМИ NRK выпустило публикацию о том, что российские лыжники вообще не должны принимать участие в гонке.

6 февраля российский спортсмен Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Таким образом, он принес национальной сборной третью медаль на текущих Играх.

Норвежский журналист ответил на обвинения Вяльбе в критике Большунова. Ян Петтер Сальтведт заявил, что ни в чем не обвинял российских спортсменов, которые принимали участие в соревнованиях по скиатлону на Олимпиаде в Пекине.