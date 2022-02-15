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«Враг Украины — ее «элита»: Захарова прокомментировала обращение Зеленского

Юлия Курганова

Политика
«Враг Украины — ее «элита»: Захарова прокомментировала обращение Зеленского
Фото: МИД РФ

Обращение президента Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуться к покинувшим страну депутатам Верховной рады на фоне информации о якобы угрозе военного «вторжения» в страну показало истинного врага Киева. Об этом заявила в понедельник, 14 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— После того как президент Украины обратился с просьбой к государственным служащим, олигархам и депутатам, покинувшим страну из-за страха войны и нежелания защищать свою родину, вернуться, стало понятно, что враг этого государства — не Россия. Враг Украины — ее «элита», — написала она в Telegram-канале.

Также дипломат указала на то, что после заявления украинского лидера, который назвал запугиванием объявление даты «вторжения», стало понятно, что «друг этого государства не США».

14 февраля Зеленский сообщил, что Украина поскандалила с тремя странами из-за нагнетания темы войны. Выступая на заседании фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, глава государства рассказал, что алармистские настроения высказывают три дружественные Украине страны, поднимая тему «вторжения» в страну.

Зеленский дал сутки на возвращение покинувшим Украину депутатам. Он не стал уточнять, парламентарии каких фракций покинули страну. Зеленский заключил, что власть должна на своем примере давать народу сигналы к единству.

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