Глава МИД Украины Кулеба отказался выполнять минские соглашения

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Минские договоренности не могут быть выполнены на «российских условиях». Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонной беседы с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщает в понедельник, 14 февраля, пресс-служба украинского МИД.

Кулеба заявил, что Москва пытается «манипулировать содержанием Минских договоренностей и продвигать искаженное видение их сущности».

— Он подчеркнул, что Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, — сказано в сообщении.

Глава МИД считает, что стороной конфликта является именно Россия, поэтому Украине нужно решать ситуацию на юго-востоке страны c ней, а не со самопровозглашенными ЛНР и ДНР, которым, по договоренностям, Киев должен предоставить «особый статус».

Кулеба добавил, что Киев готов к переговорам по политико-дипломатическому урегулированию с участием российской стороны в «нормандском формате». Также украинские власти готовы работать и в других форматах.

Козак сообщил о безрезультативности переговоров в «нормандском формате». Переговоры советников лидеров «нормандского формата» (РФ, ФРГ, Украины, Франции) не принесли результатов, преодолеть разногласия, которые касаются интерпретации Минских соглашений, не получилось. Об этом сообщил журналистам 11 февраля заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.