Экономист рассказал, как работающим пенсионерам увеличить выплаты

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Размеры пенсий и индексации зависят от региона, стажа и накопленных пенсионных баллов. Индексируется не вся выплата, а ее часть, причем только неработающим пенсионерам. Но теоретически способ работать и получить надбавку существует. О нем сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Он напомним, что пенсия по старости состоит из двух частей — страховой и накопительной. Страховая делится на фиксированную часть, которая гарантирована государством, и на страховую, которая зависит от пенсионных баллов, полученных за время работы.

— Фиксированная часть пенсии не индексируется, начиная с 2016 года, и составляет 6044 рублей 48 копеек. К ней положены доплаты после достижения пенсионером 80-летнего возраста, при наличии инвалидности I группы, иждивенцев, стажа работы на Крайнем Севере или территориях, приравненных к нему, а также стажа работы в селе, — сообщил специалист.

Гиринский отметил, что в наиболее выгодной ситуации с пенсией находятся отставные военные и некоторые категории государственных служащих.

— Если пенсионер работает, то пенсия не индексируется, но по выходу на пенсию он получает индексацию. Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать, — посоветовал экономист.

Он добавил, что на практике такой способ мало осуществим, потому что пенсионеру сложно найти хорошую работу, передает агентство «Прайм».

Экономист Гиринский напомнил пенсионерам о льготах. На сегодняшний день пенсионеры освобождены от уплаты части пошлин и платежей: к примеру, земельного налога и налога на имущество. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.