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Богатейший украинский олигарх приедет к линии фронта после речи Зеленского

Евгений Белоусов

В мире
Богатейший украинский олигарх приедет к линии фронта после речи Зеленского
Фото: Pixabay

Бизнесмен Ринат Ахметов, покинувший Украину 13 февраля, приедет в граничащий с Донбассом Мариуполь после речи украинского президента Владимира Зеленского. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщила пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова.

— Ринат Ахметов в среду будет в Мариуполе, — цитирует Терехову агентство «Интерфакс-Украина».

26 ноября Зеленский заявил, что ему поступила информация о готовящемся на Украине государственном перевороте, который якобы запланирован на 1 декабря. По его словам, люди из Украины и России обсуждают участие Ахметова в данных событиях с привлечением миллиарда долларов.

Позднее сам Ахметов заявил, что слова президента Зеленского о втягивании его в подготовку государственного переворота являются ложью. Позиция Ахметова заключается в независимой демократической Украине с Крымом и Донбассом.

3 февраля газета The New York Times сообщила, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Данный материал Москва якобы использовала бы потом для оправдания атаки или предлога для того, чтобы ДНР и ЛНР запросили бы интервенцию.

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