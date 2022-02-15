СМИ: США сумели обогатиться на поставках газа из-за украинского кризиса

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Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу резко вырос на фоне эскалации кризиса на Украине. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Согласно публикации газеты, рост добычи нефти и газа в Соединенных Штатах стал геополитическим и экономическим активом страны, позволяющим «вытеснить российских конкурентов с европейского рынка».

Автор статьи связывает успех американской нефтедобывающей промышленности с эскалацией кризиса на Украине.

— Украинский кризис и энергетический кризис в Европе проливают свет на глобальное влияние добычи нефти и газа в США, — говорится в публикации.

Уточняется, что на сегодняшний день Америка является крупнейшим производителем нефти в мире — почти на 20 процентов выше двух своих конкурентов — Саудовской Аравии и России. Также США сейчас — крупнейший в мире производитель природного газа.

До этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ЕС следует отказаться от «Северного потока — 2» из-за ситуации на Украине.

9 февраля политолог Марат Баширов объяснил «ВМ», кому выгоден запуск «Северного потока — 2» и какие альтернативные каналы поставки голубого топлива есть у России. По его словам, у нашей страны есть несколько диверсифицированных каналов поставки газа в Европу.