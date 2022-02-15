Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мосгорсуд оставил в силе приговор Башкировой, осужденной за ДТП с двумя погибшими детьми

Василий Плиткин

Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор Башкировой, осужденной за ДТП с двумя погибшими детьми
Фото: Пресс-служба солнцевского суда

Мосгорсуд оставил без изменения приговор осужденной на пять лет колонии-поселения Валерии Башкировой. Прокуратура просила ужесточить наказание. Об этом стало известно во вторник, 15 февраля.

— Апелляционное представление прокуратуры и апелляционная жалоба защиты оставлены без удовлетворения, — сообщили в пресс-службе суда.

Прокуратура просила ужесточить Башкировой наказание и приговорить к шести годам колонии общего режима.

Дело о смертельном ДТП в Солнцеве

Авария с участием Валерии Башкировой произошла 16 июля в Солнцеве. Девушка сбила троих детей, которые переходили пешеходный переход.

Сначала Башкирову отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения.

По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что она вообще не доставала гаджет, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

В сентябре прокуратура утвердила обвинительное заключение по ее уголовному делу. По словам представителя ведомства, Башкирова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

В ноябре Башкирова подала апелляционную жалобу на решение суда.

О том, как развивалось резонансное дело, читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».

Читайте также:
Аресты ДТП Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Все мнения
О проекте