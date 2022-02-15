Мосгорсуд оставил в силе приговор Башкировой, осужденной за ДТП с двумя погибшими детьми

Фото: Пресс-служба солнцевского суда

Мосгорсуд оставил без изменения приговор осужденной на пять лет колонии-поселения Валерии Башкировой. Прокуратура просила ужесточить наказание. Об этом стало известно во вторник, 15 февраля.

— Апелляционное представление прокуратуры и апелляционная жалоба защиты оставлены без удовлетворения, — сообщили в пресс-службе суда.

Прокуратура просила ужесточить Башкировой наказание и приговорить к шести годам колонии общего режима.

Дело о смертельном ДТП в Солнцеве

Авария с участием Валерии Башкировой произошла 16 июля в Солнцеве. Девушка сбила троих детей, которые переходили пешеходный переход.

Сначала Башкирову отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения.

По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что она вообще не доставала гаджет, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

В сентябре прокуратура утвердила обвинительное заключение по ее уголовному делу. По словам представителя ведомства, Башкирова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

В ноябре Башкирова подала апелляционную жалобу на решение суда.

О том, как развивалось резонансное дело, читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».