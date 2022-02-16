Полиция задержала двух пранкеров в столичном метро за симуляцию приступов
Сотрудниками полиции Московского метрополитена задержаны нарушители общественного порядка в вагоне метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.
По его словам, молодые люди будут подвергнуты административному аресту на пять и восемь суток, поскольку создали панику среди пассажиров на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
Установлено, что 20 декабря 2021 года в вагоне электропоезда, следовавшего до станции метро «Новые Черемушки», молодой человек упал, стал громко кричать, трясти руками и ногами, имитируя приступ.
Аналогичный эпизод, но уже с участием друга пранкера, произошел 2 февраля текущего года на станции «Калужская». Ролики о произошедшем были размещены в социальных сетях и распространились в СМИ.
В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Мелкое хулиганство».