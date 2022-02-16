Муж погибшей при съемках фильма с Болдуином подал на актера в суд

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Муж оператора Галины Хатчинс, которая погибла на съемках вестерна «Ржавчина», подал в суд на случайно застрелившего девушку актера Алека Болдуина. Об этом стало известно в среду, 16 февраля.

Кроме Болдуина, муж погибшей обвиняет в смерти жены причастных к созданию фильма компании, продюсеров и членов съемочной группы.

— Галина Хатчинс заслуживала жизни, и ответчики были в силах предотвратить ее смерть, если бы они считали священным свой долг защищать безопасность каждого человека на съемках, — передает текст документа РИА Новости.

Истец считает, что ни Болдуин, ни другие причастные к съемкам фильма люди не соблюдали стандартные меры безопасности. Именно их безответственное отношение к этому и привело к трагедии, утверждает муж покойной.

Трагический инцидент с участием Болдуина произошел 22 октября 2021 года из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, врачи не смогли ее спасти.

Болдуин добровольно пошел в отделение полиции и рассказал следователям о случившемся. Его допросили сотрудники управления шерифа округа Санта-Фе, после чего отпустили.

После этого Болдуин заявил о своей непричастности к смерти оператора. Он утверждает, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор.