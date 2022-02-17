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Украина сообщила об успешном блокировании запуска «Северного потока— 2»

Виктория Храменкова

Политика
Украина сообщила об успешном блокировании запуска «Северного потока— 2»
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Запуск газопровода «Северный поток — 2» успешно блокируется Украиной. Об этом в четверг, 17 февраля, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Он считает, что трубопровод «Северный поток — 2» якобы «угрожает» всей Европе.

— Украина сегодня успешно блокирует такое российское гибридное газовое оружие в виде «Северного потока — 2»»и будет продолжать это делать, — сказал политик в ходе телемарафона, посвященного объявленному Владимиром Зеленским Дню единения, передает РИА Новости.

Украина сообщила об успешном блокировании запуска «Северного потока— 2» Фото: Вечерняя Москва

9 февраля политолог Марат Баширов объяснил «ВМ», кому выгоден запуск «Северного потока — 2» и какие альтернативные каналы поставки голубого топлива есть у России. По его словам, у нашей страны есть несколько диверсифицированных каналов поставки газа в Европу.

В первую очередь это «Северный поток — 1», а во вторую — газопровод «Турецкий поток», который идет в Южную Европу через Грецию и доходит до Словении. Также эксперт подчеркнул, что «Северный поток — 2» — это прежде всего попытка оптимизировать доставку топлива в Европу и сделать ее более дешевой.

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