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Переводчик Дмитрий Пучков попал в больницу

Виктория Храменкова

Общество
Переводчик Дмитрий Пучков попал в больницу
Фото: ФАН

Блогер Дмитрий Пучков, больше известный как Гоблин, попал в больницу. Об этом в среду, 16 февраля, переводчик написал в своем Instagram.

— Залег авторитетно, — подписал Пучков свою публикацию, на которой он в больничной палате.

Ранее Дмитрий Пучков писал, что «болезнь вторую неделю не отпускает». Однако писатель не стал уточнять, о какой болезни именно идет речь.

ДОСЬЕ

Дмитрий Пучков родился 2 августа 1961 года. В 1992–1998 годах он служил в милиции, где и получил прозвище Гоблин. В конце 1990-х годов получил известность как переводчик фильмов и компьютерных игр. В числе его популярных «правильных» переводов — «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Карты, деньги, два ствола» и «Большой Куш». В 1998 году Пучков создал первый форум. В 2007 году зарегистрировал канал, у которого сейчас почти 2,5 миллионов подписчиков. Также Пучков является автором множества книг.

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