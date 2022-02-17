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Посольство России в Киеве опровергло сообщения о пожаре в здании

Иван Юминов

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Посольство России в Киеве опровергло сообщения о пожаре в здании
Фото: Dmitry Karpezo / CC BY-SA 3.0

Информация о пожаре в здании посольства России в Киеве не соответствует действительности. Об этом заявил представитель миссии в четверг, 17 февраля.

— Пожара у нас нет, ничто не горит, — приводит слова сотрудника ТАСС.

10 февраля пресс-атташе миссии Денис Голенко заявил, что посольство России в Киеве продолжает работу в штатном режиме. Никаких решений по эвакуации служащих еще не принималось, уточнил он.

Поводом для заявления Голенко стали слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что Россия может принять решение о временной эвакуации из дипмиссии неосновного персонала дипломатических учреждений.

15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины, заключила политолог.

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