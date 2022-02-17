Трусова раскрыла причину слез после выступления на Олимпиаде

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Фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль Игр. Она набрала 175,75 балла за произвольную программу, установив личный рекорд.

Второе место заняла Трусова, которая стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Ей удалось чисто исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Она без ошибок сделала флип, сальхов и два лутца в четыре оборота в произвольной программе. Пятый четверной прыжок, который Трусова пыталась исполнить, тулуп получился с ошибкой на приземлении. Фигуристка набрала 177,13 балла и превзошла личный рекорд.

Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09). Она дважды упала в ходе выступления, в том числе во время тройного акселя.

Хореограф Илья Авербух заявил «ВМ», что Трусова показала лучшее выступление в произвольной программе Игр. Он также отметил, что Щербакова выиграла золотую медаль «абсолютно по праву». В свою очередь Валиева не смогла показать результат, к которому все привыкли, заключил он.