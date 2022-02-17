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Трусова раскрыла причину слез после выступления на Олимпиаде

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Трусова раскрыла причину слез после выступления на Олимпиаде
Фото: vk/olympic_russia

Фигуристка Александра Трусова объяснила свою эмоциональную реакцию после произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.

— Просто захотела плакать и плакала. Я нахожусь уже три недели без мамы, без собак, — приводит слова Трусовой РИА Новости.

17 февраля Александра Трусова и Камила Валиева расплакались после произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине. Валиева в это время не сдерживала эмоции и обнималась с членом тренерского штаба. При этом Трусова пожаловалась, что у всех есть золотые медали, а у нее — нет.

Фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль Игр. Она набрала 175,75 балла за произвольную программу, установив личный рекорд.

Второе место заняла Трусова, которая стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Ей удалось чисто исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Она без ошибок сделала флип, сальхов и два лутца в четыре оборота в произвольной программе. Пятый четверной прыжок, который Трусова пыталась исполнить, тулуп получился с ошибкой на приземлении. Фигуристка набрала 177,13 балла и превзошла личный рекорд.

Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09). Она дважды упала в ходе выступления, в том числе во время тройного акселя.

Хореограф Илья Авербух заявил «ВМ», что Трусова показала лучшее выступление в произвольной программе Игр. Он также отметил, что Щербакова выиграла золотую медаль «абсолютно по праву». В свою очередь Валиева не смогла показать результат, к которому все привыкли, заключил он.

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