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Самолет с фигуристкой Валиевой на борту вылетел из Китая в Россию с задержкой

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Самолет с фигуристкой Валиевой на борту вылетел из Китая в Россию с задержкой
Фото: vk/olympic_russia

Самолет, на борту которого российская фигуристка-одиночница Камила Валиева отправилась домой, задержался в Пекине. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Что послужило причиной задержки, не уточняется.

Изначально борт должен был приземлиться в Москве в 14:40 по столичному времени, однако время прилета перенесли на 17:00.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропорта:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Инцидент с Валиевой на Играх в Пекине

7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Нашу команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сразу после триумфа фигуристам в качестве сувениров вручили талисман пекинской Олимпиады. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке.

Однако церемонию награждения отложили на неопределенный срок. А 8 февраля в СМИ появилось шокирующее объяснение этой заминки. Британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

В допинг-пробе девушки от 25 декабря нашли запрещенный к использованию спортсменами препарат от болезней сердца — триметазидин.

После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина Российское антидопинговое агентство (RUSADA) отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.

В свою очередь МОК с таким положением дел не согласился. Организация решила воспользоваться своим правом опротестовать решение RUSADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) и таким образом лишить Валиеву возможности участвовать в индивидуальном турнире.

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