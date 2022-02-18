В WADA обвинили РУСАДА в поздней проверке допинг-пробы Валиевой

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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обнародовало заявление по факту позднего объявления результатов допинг-пробы российской фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой.

В заявлении говорится, что задержка с появлением результатов допинг-пробы, которая была взята 25 декабря в стокгольмской лаборатории, лежит на Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

По данным ВАДА, российское агентство не смогло грамотно наладить связь с лабораторией в преддверии Олимпийских игр.

— К сожалению, РУСАДА не отметило высокий приоритет данного образца, несмотря на то, что лаборатория сообщила о задержках, которые были вызваны вспышкой коронавируса среди ее сотрудников, — подытожили в агентстве.

Инцидент с Валиевой на Играх в Пекине

7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Нашу команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сразу после триумфа фигуристам в качестве сувениров вручили талисман пекинской Олимпиады. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке.

Однако церемонию награждения отложили на неопределенный срок. А 8 февраля в СМИ появилось шокирующее объяснение этой заминки. Британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

В допинг-пробе девушки от 25 декабря нашли запрещенный к использованию спортсменами препарат от болезней сердца — триметазидин.

После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина Российское антидопинговое агентство (RUSADA) отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.

В свою очередь МОК с таким положением дел не согласился. Организация решила воспользоваться своим правом опротестовать решение RUSADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) и таким образом лишить Валиеву возможности участвовать в индивидуальном турнире.