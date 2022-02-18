Минимум 11 человек с загоревшегося в Ионическом море судна пропали без вести

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Как минимум 11 гражданам, которые находились на загоревшемся в водах Ионического моря корабле Euroferry Olympia, присвоен статус пропавших без вести. Об этом стало известно в пятницу, 18 февраля.

К настоящему моменту властям не удалось найти их на судах, которые занимались эвакуацией пассажиров и экипажа, передает телеканал Open TV.

18 февраля итальянский круизный лайнер с 237 пассажирами и 50 членами экипажа на борту загорелся у берегов Греции в водах Ионического моря. Корабль Euroferry Olympia шел от Игуменицы в итальянский Бриндизи. К лайнеру выдвинулись три патрульных катера и три буксира из состава береговой охраны.

23 января в Черном море загорелся танкер под флагом Коморских островов. На борту находились семь человек экипажа — все граждане РФ. Они были эвакуированы на буксир «Бритиш» под молдавским флагом, пострадавших не было.

До этого пожар произошел на строящемся корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Инцидент случился около 19:00 на стапеле № 6 17 декабря. Площадь горения на заводе достигла 800 квадратных метров, возгоранию был присвоен четвертый уровень сложности. Вскоре в ходе происшествия воспламенилась верхняя палуба на строящемся корвете «Проворный». Отмечается, что при пожаре пострадали три сотрудника ФПС. Двое из них получили ожоги легкой и средней степени тяжести и были доставлены в больницу.