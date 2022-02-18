Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минимум 11 человек с загоревшегося в Ионическом море судна пропали без вести

Полина Долганова

Происшествия
Минимум 11 человек с загоревшегося в Ионическом море судна пропали без вести
Фото: Zuma\TASS

Как минимум 11 гражданам, которые находились на загоревшемся в водах Ионического моря корабле Euroferry Olympia, присвоен статус пропавших без вести. Об этом стало известно в пятницу, 18 февраля.

К настоящему моменту властям не удалось найти их на судах, которые занимались эвакуацией пассажиров и экипажа, передает телеканал Open TV.

18 февраля итальянский круизный лайнер с 237 пассажирами и 50 членами экипажа на борту загорелся у берегов Греции в водах Ионического моря. Корабль Euroferry Olympia шел от Игуменицы в итальянский Бриндизи. К лайнеру выдвинулись три патрульных катера и три буксира из состава береговой охраны.

23 января в Черном море загорелся танкер под флагом Коморских островов. На борту находились семь человек экипажа — все граждане РФ. Они были эвакуированы на буксир «Бритиш» под молдавским флагом, пострадавших не было.

До этого пожар произошел на строящемся корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Инцидент случился около 19:00 на стапеле № 6 17 декабря. Площадь горения на заводе достигла 800 квадратных метров, возгоранию был присвоен четвертый уровень сложности. Вскоре в ходе происшествия воспламенилась верхняя палуба на строящемся корвете «Проворный». Отмечается, что при пожаре пострадали три сотрудника ФПС. Двое из них получили ожоги легкой и средней степени тяжести и были доставлены в больницу.

Читайте также:
пропажа Море экипаж
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте