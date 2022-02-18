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Прокуратура взяла на контроль расследование дела о нападении на полицейских в метро

Елена Самойлова

Происшествия
Прокуратура взяла на контроль расследование дела о нападении на полицейских в метро
Фото: Сайт Генеральной прокуратуры РФ
Россия, Москва, метро Тульская Карта всех событий

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции в столичном метрополитене. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 18 февраля.

По ее словам, вечером 17 февраля на «Тульской» молодой человек отказал правоохранителям в просьбе пройти в комнату полиции для установления личности, после чего начал их толкать и замахиваться на них руками. Его друг пнул ногой одного полицейского, а другого несколько раз ударил рукой по голове, после чего скрылся.

Позже правоохранители задержали обоих правонарушителей. Следком опубликовал кадры их допроса.

18 февраля стало известно, что мужчина напал на водителя кареты скорой помощи и избил его.

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