Фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми после короткой программы на Олимпиаде

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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают второе место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине.

Судьи оценили выступление спортсменов на 84,25 балла. Лидирующую позицию занимают китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (84,41), установившие новый мировой рекорд.

Третье место досталось россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову (82,76). Их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (78,59) располагаются на четвертой строчке.

Российским фигуристам в ходе Игр удалось завоевать несколько медалей. Так, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду.

За произвольный танец жюри присудило паре 131,66 балла, а в сумме спортсмены набрали 220,51 балла, принеся сборной 18-ю награду. Фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе.

Это позволило отечественной команде сохранить лидирующую позицию в командном турнире Олимпиады. Спортсмен продемонстрировал результат 181,65 балла.

17 февраля завершилась произвольная программа в одиночном женском катании. Анна Щербакова завоевала золотую медаль Игр, набрав 175,75 балла, установив личный рекорд.

Второе место заняла Александра Трусова, которая стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09).

Хореограф Илья Авербух заявил «ВМ», что Трусова показала лучшее выступление в произвольной программе на Играх. Он уточнил, что фигуристка — большая умница, а также добавил, что ей удалось установить мировой рекорд.