Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми после короткой программы на Олимпиаде

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми после короткой программы на Олимпиаде
Фото: Telegram / olympic_russia

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают второе место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине.

Судьи оценили выступление спортсменов на 84,25 балла. Лидирующую позицию занимают китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (84,41), установившие новый мировой рекорд.

Третье место досталось россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову (82,76). Их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (78,59) располагаются на четвертой строчке.

Российским фигуристам в ходе Игр удалось завоевать несколько медалей. Так, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду.

За произвольный танец жюри присудило паре 131,66 балла, а в сумме спортсмены набрали 220,51 балла, принеся сборной 18-ю награду. Фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе.

Это позволило отечественной команде сохранить лидирующую позицию в командном турнире Олимпиады. Спортсмен продемонстрировал результат 181,65 балла.

17 февраля завершилась произвольная программа в одиночном женском катании. Анна Щербакова завоевала золотую медаль Игр, набрав 175,75 балла, установив личный рекорд.

Второе место заняла Александра Трусова, которая стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09).

Хореограф Илья Авербух заявил «ВМ», что Трусова показала лучшее выступление в произвольной программе на Играх. Он уточнил, что фигуристка — большая умница, а также добавил, что ей удалось установить мировой рекорд.

Читайте также:
Фигурное катание Россия Олимпийские игры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте