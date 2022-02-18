Ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Москве 19 февраля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ветер, дождь и мокрый снег прогнозируют в Москве с девяти утра и до конца дня 19 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Городское хозяйство столицы в пятницу, 18 февраля.

— По прогнозам синоптиков, в субботу в столице ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду, дождь, мокрый снег, — уточняется в сообщении.

Городские службы призвали жителей Москвы не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В ближайшие субботу и воскресенье в столице сохранится теплая погода: даже в ночные часы температура не опустится ниже минус одного–двух градусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Как отметил специалист, высота снежного покрова будет стремительно уменьшаться: в четверг она уже уменьшилась практически на 15 процентов — с 34 до 28 сантиметров.

18 февраля врач — педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук и профессор Андрей Продеус дал советы по поводу того, как не заболеть в условиях слякотной погоды.