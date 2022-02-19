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Володин заявил, что Зеленский провоцирует начало большой войны

Юлия Курганова

Общество
Володин заявил, что Зеленский провоцирует начало большой войны
Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент Украины Владимир Зеленский провоцирует начало большой войны. Об этом в субботу, 19 февраля, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

— Зеленский провоцирует начало большой войны. Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы, — написал он в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что обвинения США в адрес России — это «придуманная ими провокация для дезинформации мирового сообщества».

— Они сами создали несуществующую угрозу, затем санкционировали нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР и даже уже назначили виновных. Их не пугает, что своими действиями Киев перечеркивает Минские договоренности. Они прекрасно понимают, к какой трагедии может все это привести, поэтому эвакуировали своих дипломатов из Киева, — заявил председатель Госдумы.

Он добавил, что если война начнется, то именно Европа станет ареной военных действий. Володин подчеркнул, что Россия войны не хочет, но «если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна встанет на их защиту».

18 февраля сообщалось, что МЧС ДНР эвакуирует в Россию примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточняется, это дети, женщины и пожилые люди.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заверил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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