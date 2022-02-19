Почти 50 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах
В столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково задержаны или отменены более 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
В Шереметьеве отменены шесть рейсов и девятнадцать задерживаются. В Домодедове отменили пять рейсов, а во Внукове отменено шесть рейсов и семь задерживаются.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
До этого сообщалось, что с 21 февраля Россия увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Германию и на Шри-Ланку. С 1 марта больше самолетов будет летать в Грецию и на Кипр. Отмечается, что из Москвы в Будапешт будут летать 14 самолетов, из Санкт-Петербурга — 7. На Шри-Ланку можно отправиться четыре раза в неделю из столицы, а из Калининграда в Берлин совершаются шесть рейсов в неделю, до Дюссельдорфа — пять.
Также стало известно, что власти Туниса упростили въезд для прибывающих в страну туристов с 15 февраля. Привитые отечественными вакцинами россияне должны предоставить сертификат о вакцинации с QR-кодом на английском языке. ПЦР-тест при этом требоваться не будет.