Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Режим ЧС ввели в Воронежской области из-за растущего потока Беженцев

Полина Долганова

В мире
Режим ЧС ввели в Воронежской области из-за растущего потока Беженцев
Фото: Youtube / RT

Режим чрезвычайной ситуации ввели в воскресенье, 20 февраля, на территории Воронежской области из-за растущего потока беженцев, которые пребывают в регион из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

В правительстве региона добавили, что под Воронежем необходимо задействовать все возможности, чтобы беженцы с комфортном могли разместиться в ПВР.

— В нашей области все системы жизнеобеспечения работают хорошо, без сбоев. ЧС — это фактически формат работы для тех, кто задействован в помощи гражданам ДНР и ЛНР, — говорится в сообщении властей.

В ЛНР и ДНР опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение. На этом фоне была объявлена эвакуация женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область.

По данным на 20 февраля, свыше 40 тысяч жителей Донецка и Луганска прибыли в Ростовскую область.

По словам врио главы МЧС России Александра Чуприяна, уже около 30 регионов готовы принять беженцев из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 18 февраля поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. 19 февраля эвакуированные граждане начали получать выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили на территории республик всеобщую мобилизацию.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также:
ЛНР ДНР Воронежская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте