Режим ЧС ввели в Воронежской области из-за растущего потока Беженцев

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в воскресенье, 20 февраля, на территории Воронежской области из-за растущего потока беженцев, которые пребывают в регион из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

В правительстве региона добавили, что под Воронежем необходимо задействовать все возможности, чтобы беженцы с комфортном могли разместиться в ПВР.

— В нашей области все системы жизнеобеспечения работают хорошо, без сбоев. ЧС — это фактически формат работы для тех, кто задействован в помощи гражданам ДНР и ЛНР, — говорится в сообщении властей.

В ЛНР и ДНР опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение. На этом фоне была объявлена эвакуация женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область.

По данным на 20 февраля, свыше 40 тысяч жителей Донецка и Луганска прибыли в Ростовскую область.

По словам врио главы МЧС России Александра Чуприяна, уже около 30 регионов готовы принять беженцев из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 18 февраля поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. 19 февраля эвакуированные граждане начали получать выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили на территории республик всеобщую мобилизацию.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.