Третий флагман «Мои Документы» отметил два года успешной работы

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Флагманский офис «Мои Документы» в Южном административном округе (ЮАО) открылся два года назад — 20 февраля 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба центров госуслуг.

— За это время в центр обратились более 600 тысяч горожан. Здесь впервые были запущены экспресс-сервисы: выдача водительских удостоверений в день обращения и оформление заграничного паспорта детям, не достигшим 14-летнего возраста, за сутки, — уточнили в пресс-службе.

Самой популярной услугой за два года работы офиса стало «Предоставление информации жилищного учета» — ей воспользовались 42 тысячи раз. Второе и третье места занимают сервисы регистрационного учета граждан РФ и «Оформление и выдача социальной карты» — ими граждане воспользовались 30 тысяч и 28 тысяч раз соответственно.

Допсервисы также не остались без внимания: москвичи обращались за услугами фотоателье «Мое фото», пользовались сервисом «Мое путешествие» и билетной кассой «Мое искусство». Сейчас «Мои Документы» предоставляют более 280 услуг, флагманский офис в ЮАО открыт для посетителей с 10:00 до 22:00.

17 февраля стало известно, что более 20 тысяч москвичей подали документы на оформление биометрического загранпаспорта в криптобиокабинах, расположенных в центрах госуслуг.