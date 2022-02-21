«После оглушительных поражений»: откажется ли Зеленский от Донбасса

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В украинских СМИ появилась информация о том, что президент страны Владимир Зеленский якобы выступает за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Отмечается, что подобный шаг позволил бы ему избежать выполнения непопулярных на Украине Минских соглашений. В разговоре с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев предположил, что украинский истеблишмент не позволит Зеленскому «отказаться» от Донбасса.

По его мнению, признание независимости народных республик, безусловно, избавит Зеленского от выполнения Минских соглашений, поскольку эти соглашения как раз и регламентируют условия, на которых ДНР и ЛНР остаются на Украине. Однако высшее руководство страны отрицательно отнесется как к признанию этих республик Россией, так и к попытке Зеленского «отказаться» от них в обмен на неисполнение непопулярных в обществе соглашений.

— Мне кажется, это (отказ Зеленского от ДНР и ЛНР — прим. «ВМ») маловероятно именно потому, что свои не дадут. Подобные инициативы на Украине проходят только «после оглушительных поражений». Собственно, Минские соглашения и проходили на фоне поражения в Дебальцеве (город в Донецкой области, где в феврале 2015 года украинская армия потерпела поражение от сил ополчения народных республик — прим. «ВМ»). Именно поэтому их никто выполнять и не собирается, потому что их изначально не воспринимали как приемлемую позицию. В условиях того поражения другого выхода просто не было, — заключил собеседник «ВМ».

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР сообщили об эвакуации населения в Россию. На следующий день они объявили на территории республик всеобщую мобилизацию.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.