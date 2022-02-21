Канцлер ФРГ намерен провести телефонные переговоры с Путиным

Фото: bundeskanzler.de

Канцлер Германии Олаф Шольц собирается провести телефонные переговоры по поводу ситуации на Украине с российским президентом Владимиром Путиным. Они запланированы на вторую половину дня в понедельник, 21 февраля, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

— Я также объявляю, что федеральный канцлер позже во второй половине проведет телефонный разговор с российским президентом, — передает его слова РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон ночью провели еще одни телефонные переговоры. Звонок состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры также обсуждали ситуацию на Украине.

Первые телефонные переговоры Путина и Макрона состоялись в воскресенье, 20 февраля. В ходе беседы с французским президентом российский лидер заявил, что Киев отказывается от выполнения Минских соглашений и лишь имитирует переговорный процесс.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

С конца прошлого года западные СМИ стали сообщать о возможном вторжении России на территорию Украины. Впоследствии эту риторику подхватили и западные политики. Российские власти отрицают эту информацию. На прошлой неделе посол России в США заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину.