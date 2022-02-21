Депутат Госдумы Бессараб прокомментировала идею запретить курьерам ездить по тротуарам

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева запретить курьерам служб доставки ездить по пешеходным зонам.

Она отметила, что вопрос передвижения средств индивидуальной мобильности остается нерешенным на сегодняшний день.

— Загвоздка в том, что для того, чтобы поменять один пункт Правил дорожного движения, нужно изменить все, — сказала депутат в комментарии RT.

Она уточнила, что процесс изменения ПДД довольно длительный и проблема, связанная с индивидуальными средствами мобильности, стоит очень остро. Это касается не только курьеров, но и всех средств индивидуальной мобильности, которые используются на сегодняшний день в городах.

До этого автоэксперт объяснил, кто в ответе за нарушение курьерами ПДД