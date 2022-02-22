Устроивший стрельбу в московском МФЦ Глазов признан невменяемым

Фото: Пресс-служба Пресненсокго суда

Россия, Москва, Рязанский проспект, 2 Карта всех событий

Бывший сотрудник СВР Сергей Глазов, в декабре 2021 года устроивший стрельбу в столичном МФЦ «Рязанский», признан невменяемым. Об этом во вторник, 22 февраля, заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Ева Меркачева.

ТАСС со ссылкой на слова Меркачевой сообщает, что Глазов не согласен с результатами экспертизы.

В Telegram-канале «112» отметили, что экспертизу проводили сотрудники НИИ имени Сербского.

16 декабря 2021 года адвокат Глазова Петр Колдов рассказал «Вечерней Москве», что устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский» подопечный не признает свою вину, но частично раскаивается в содеянном.

Стрельба в МФЦ

Днем 7 декабря мужчина открыл огонь в многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице. В результате трагедии погибли два человека и еще четверо, включая одного ребенка, получили ранения разной степени тяжести.

В четверг, 9 декабря, суд арестовал Глазова на два месяца — до 7 февраля 2022 года.

До этого мужчина признал вину в убийстве людей. Членам ОНК мужчина рассказал, что пришел в МФЦ получать паспорт. Там его попросили надеть маску, заявив, что иначе документ он не получит. Это и послужило причиной произошедшего.

Также Глазов заявил, что «в санитарные правила не верит». Подробную информацию о произошедшей трагедии читайте в материале «Вечерней Москвы».