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Путин описал принцип действий России по Донбассу

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин описал принцип действий России по Донбассу
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин, комментируя действия РФ касательно Донбасса, заявил, что добро предполагает возможность себя защищать. Об этом Путин заявил во вторник, 22 февраля, во время пресс-конференции.

— Что касается вопроса: можно и нужно ли все вопросы решать с помощью силы и оставаться на стороне добра. А почему вы думаете, что добро должно быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать, — отметил президент.

Видео: Звезда

Президент также подтвердил, что Россия будет оказывать военную помощь ДНР и ЛНР. По его словам, таким решением Россия даст понять, что готова выполнять взятые на себя обязательства перед Донбассом, в котором идет конфликт. Однако, подчеркнул Путин, это не означает, что российские войска «прямо сейчас» отправятся в Донбасс.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.

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