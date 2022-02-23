Польский эксперт заявил, что после Белоруссии Россия «присоединит» Казахстан

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Кремль укрепляет позиции в Казахстане, продолжая процесс создания «Российского союза», РФ планирует со временем «присоединить» республику. Такое мнение высказал польский журналист издания Defence 24 Максимилиан Дура.

Он отметил, что пример Минска и Нур-Султана показывает, что в ход идет один и тот же сценарий. Москва дает понять более бедным соседям, что помочь поправить их положение может только она.

Автор статьи утверждает, что российские власти запустили долгосрочный процесс подчинения Казахстана и создания «Российского Союза». Как и в случае Белоруссии началось все с активизации военного сотрудничества и наращивания военного присутствия в рамках оказания «помощи» и обеспечения «общественного порядка».

Эксперт напомнил, что члены верхней палаты казахстанского парламента утвердили проект закона о ратификации рассчитанного на 10 лет договора между Республикой Казахстан и Россией о военном сотрудничестве. По нему РФ получила больше прав в сфере военного вмешательства в случае, например, очередных митингов против властей или разворота страны к Западу.

По мнению журналиста, Кремль воспользовался общественными волнениями в Казахстане, которые случились в январе, и направил сигнал соседним государствам, демонстрируя, что они не могут рассчитывать на помощь Запада и останутся в продолжающей расширяться сфере российских влияний.

— Пример Белоруссии, а сейчас и Казахстана, показывает, что в ход идет один и тот же сценарий. Прежде всего, экономическая ситуация в стране должна быть менее благополучной, чем в России, тогда можно создать впечатление, что единственный способ поправить положение дел — установить как можно более тесные отношения с Москвой, — заявил Дура в статье.

Он добавил, что Россия, стремясь не допустить повторения украинских событий, может избрать своей следующей целью после Белоруссии и Казахстана Киргизию, Узбекистан и Туркмению.

Токаев рассказал об отсутствии долга перед Путиным после помощи ОДКБ. Президент Казахстана сообщил, что никаких предварительных условий перед прибытием миротворческого контингента ОДКБ в республику не ставилось во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Помимо этого, режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.

14 января миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана улетели из Казахстана на четырех военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России. Тогда вместе с военными из Таджикистана домой отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, в котором ранее располагался штаб операции ОДКБ.

По данным на 15 января, в ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

19 января командующий силами ОДКБ Андрей Сердюков объявил о завершении миссии российских миротворцев в Казахстане.