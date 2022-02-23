МИД РФ: Россия даст сильный, выверенный и чувствительный ответ на санкции США

Фото: МИД РФ

Россия даст сильный ответ на американские санкции. Российский ответ необязательно будет симметричным, но выверенным и чувствительным для США. Об этом в среду, 23 февраля, заявили в МИД РФ.

— В арсенале американской внешней политики, находящейся в плену стереотипов однополярного мира с ложной убежденностью в том, что США по-прежнему вправе и могут навязывать всем собственные правила миропорядка, не осталось иных средств, кроме шантажа, запугивания и угроз, — говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что объявленный администрацией США пакет санкционных мер (уже 101-й по счету) идет в русле непрекращающихся попыток со стороны США повлиять на курс России и изменить его.

22 февраля США объявили о введении санкций против ВЭБ, «Промсвязьбанка» и их 42 дочерних компаний.

В тот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет санкции против 351 депутата Госдумы из-за признания ДНР и ЛНР. Ограничительные меры также коснутся 27 физических и юридических лиц, добавил он.

Немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, чем обернется отказ от «Северного потока — 2» для ЕС. По его словам, никто не будет вводить санкции «против российского газа», потому что Европе «судорожно нужны дополнительные объемы газа из России».

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.