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Вирусолог Чумаков предупредил о страшном последствии коронавируса

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог Чумаков предупредил о страшном последствии коронавируса
Фото: Pixabay

Коронавирусная инфекция может привести к прекращению работы почек, если у человека наблюдались хронические заболевания этого органа. С таким заявлением выступил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков.

Он подчеркнул, что опасность повышается, если в почках есть камни, кисты большие, поликистоз, когда много разных кист, полных жидкости.

— Любое воспалительное заболевание в почках грозит очень серьезными последствиями, вплоть до того, что почка просто перестанет функционировать. Тогда человеку понадобится диализ. Это действительно очень серьезно для почечных хроников, — объяснил эксперт.

Также иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков подтвердил влияние коронавирусной инфекции на почки.

— Они быстро из строя выходят, потому что это связано с особенностями сосудистой системы. Система фильтрации и обратного всасывания может быть легче нарушена, чем кровоснабжение в мышцах, — считает врач, передает URA.RU.

Несмотря на это, специалист поделился мнением, что в качестве постковидного синдрома осложнения на почки являются редким явлением.

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Недавно вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что процесс восстановления организма после коронавируса может затянуться на несколько лет.

22 февраля терапевт, кардиолог клиники HADASSAH MOSCOW группы компаний «Медскан» Федосеева Татьяна Сергеевна рассказала «Вечерней Москве» о том, что коронавирус влияет на легкие, сердце, сосуды и нервную систему. Даже после выздоровления пациенты отмечают различные недомогания: усталость, спутанность сознания, головные боли, желудочно-кишечные и другие расстройства.

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