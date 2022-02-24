Вирусолог Чумаков предупредил о страшном последствии коронавируса

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Коронавирусная инфекция может привести к прекращению работы почек, если у человека наблюдались хронические заболевания этого органа. С таким заявлением выступил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков.

Он подчеркнул, что опасность повышается, если в почках есть камни, кисты большие, поликистоз, когда много разных кист, полных жидкости.

— Любое воспалительное заболевание в почках грозит очень серьезными последствиями, вплоть до того, что почка просто перестанет функционировать. Тогда человеку понадобится диализ. Это действительно очень серьезно для почечных хроников, — объяснил эксперт.

Также иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков подтвердил влияние коронавирусной инфекции на почки.

— Они быстро из строя выходят, потому что это связано с особенностями сосудистой системы. Система фильтрации и обратного всасывания может быть легче нарушена, чем кровоснабжение в мышцах, — считает врач, передает URA.RU.

Несмотря на это, специалист поделился мнением, что в качестве постковидного синдрома осложнения на почки являются редким явлением.

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